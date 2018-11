Neben einem Verbot des Mittels in Privatgärten und Parks, wie es das Bundeslandwirtschaftsministerium schon vorgeschlagen hat, sind noch weitere Beschränkungen geplant: So soll etwa der Einsatz von Glyphosat in ökologisch sensiblen Gebieten und in Wasserschutzgebieten verboten werden. Außerdem soll ein genereller Gewässerabstand in festgelegt werden.