Luis Enrique Salcedo

Quelle: ZDF/Tobias Käufer

Warum Lateinamerika dringend eine Kehrtwende in der Klimaschutzpolitik braucht, kann Luis Enrique Salcedo berichten. Er ist Mitglied der kommunalen indigenen Verwaltung in der Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien. Auch sein Volk baut im höchst gelegenen Küstengebirge Kaffee an. Doch vor wenigen Wochen brannte es lichterloh im Nationalpark auf 3.500 Metern Höhe. 70 Fincas in denen indigene Familien ihre Produkte herstellten, gingen in Flammen auf. "Seit 20 Jahren haben wir keine so trockenen Sommer mehr gehabt", berichtet Salcedo verzweifelt. Das Vieh verendete, oft regnete es wochenlang nicht.