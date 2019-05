Das Insektensterben, die Diskussion um die Luftqualität in den Städten oder der Plastikmüll in den Meeren zeigen, wie sehr unsere natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet sind. UBA-Präsidentin Maria Krautzberger

Die Studie zeigt, dass die Menschen in Deutschland Umweltschutz als Aufgabe aller Politikbereiche ansehen. 64 Prozent sehen ihn als eine wichtige Herausforderung an - 11 Prozentpunkte mehr als in der letzten Befragung. Ein schlechteres Zeugnis im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren stellt die Bevölkerung allen Akteuren in Bezug auf deren Handeln aus. Nur acht Prozent sind etwa mit dem Engagement der Industrie zufrieden, mit dem der Bundesregierung 14 Prozent.



Diese Befragungsergebnisse sind für UBA-Präsidentin Maria Krautzberger ein Weckruf an alle: "Das Insektensterben, die Diskussion um die Luftqualität in den Städten oder der Plastikmüll in den Meeren zeigen, wie sehr unsere natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet sind."