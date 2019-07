Das Umweltbundesamt gibt es seit 1974.

Quelle: dpa

Sie sehen sich seit Anbeginn als Frühwarnsystem für Mensch und Umwelt – die Mitarbeiter im Umweltbundesamtes (UBA). "1971 wurde erstmals ein Umweltprogramm der Bundesregierung verabschiedet. Der Umweltschutz hatte begonnen, sich in der Gesellschaft und Wissenschaft als Thema zu etablieren. Doch zur Durchsetzung der neuen Umweltpolitik war unabhängige wissenschaftliche Beratung nötig. So kam es zur Gründung einer zentralen umweltwissenschaftlichen Behörde am 22. Juli 1974", so Felix Poetschke, Pressesprecher vom Umweltbundesamt. Das Team, das im Sommer 1974 mit der Arbeit im UBA begann, bestand aus rund 150 Personen.