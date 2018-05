Abdeckung von einem Dieselmotor. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

In der umstrittenen Frage teurer Hardware-Umbauten an schmutzigen Dieselautos hält das Umweltbundesamt (UBA) deutlich günstigere Lösungen für machbar als in bisherigen Gutachten angenommen. Die Chefin der Behörde, Maria Krautzberger, sagte dem "Spiegel", UBA-Untersuchungen gingen von 2.000 bis 3.000 Euro je Wagen aus.



Eine Analyse im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums hatte dagegen eine Größenordnung von mehr als 5.000 Euro pro Auto ergeben - ebenso wie mögliche "Qualitätseinbußen".