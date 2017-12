Rechtlich reicht es bislang, wenn Dieselfahrzeuge unter Laborbedingungen die EU-Vorgaben erfüllen. Das Umweltbundesamt (UBA) hat betriebswarme Dieselmotoren nun allerdings unter anderen Bedingungen getestet - nämlich bei unterschiedlichen in Deutschland typischen Außentemperaturen. Die Tests zeigten: An kühlen Tagen steigt der Stickoxid-Ausstoß stark an.