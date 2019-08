Eine viel befahrene Straße in Berlin. Archivbild

Quelle: Lukas Schulze/dpa

In der Debatte über die Folgen des Klimawandels sollte nach Ansicht des Umweltbundesamts mehr Augenmerk auf besonders betroffene Bevölkerungsgruppen gelegt werden. Umweltgerechtigkeit solle stärker thematisiert werden, sagte UBA-Mitarbeiterin Christiane Bunge.



Untersuchungen zeigen demzufolge etwa, dass Menschen mit niedrigerem Einkommen eher an viel befahrenen Straßen wohnen, mehr durch Lärm und Abgase belastet und so einem höheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind. Durch den Klimawandel werde die Problematik weiter verstärkt.