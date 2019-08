Das Mehrwegpfand auf gewöhnliche Bierflaschen aus Glas beträgt derzeit acht Cent, unabhängig von ihrer Größe. Das Pfand auf Flaschen mit Bügelverschluss beträgt 15 Cent, für leere Kästen sind es 1,50 Euro. Wer also einen mit 20 regulären Flaschen gefüllten Kasten wieder im Handel abgibt, erhält normalerweise 3,10 Euro zurück.



Aber nicht in allen Fällen nimmt der Rückgabeautomat den Kasten auch an. Im Gegensatz zum Einwegpfand sind Händler grundsätzlich nur verpflichtet, solche Mehrwegflaschen zurückzunehmen, die sie auch selbst vertreiben. Wer Biere kleinerer Privatbrauereien kauft oder auf Reisen Flaschen mitnimmt, muss bei der Rückgabe manchmal länger suchen - oder verzichtet gleich darauf.