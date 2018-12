Bis zu einer endgültigen gerichtlichen Klärung wird es in Frankfurt ab dem 1. Februar 2019 keine Fahrverbote für Dieselfahrer geben. Das gab der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung bekannt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte vor dem VGH durchsetzen wollen, dass die Fahrverbote trotz des laufenden Rechtsstreits mit dem Land zum 1. Februar 2019 umgesetzt werden.