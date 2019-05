Als wichtiges Ziel benannten die Umweltminister auf ihrer Tagung die Klimaneutralität. "Wir wollen, dass wir 2050 in Europa klimaneutral sind", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Freitag zu Abschluss der Beratungen. "Das heißt, dass Deutschland nur noch so viele Klimabgase ausstößt wie durch Wälder, durch Moore wieder gebunden werden können."