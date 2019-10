Das Bundeskabinett will am Mittwoch über das Klimaschutzgesetz und das Klimaprogramm bis zum Jahr 2030 beraten und voraussichtlich auch verabschieden. "Ich gehe davon aus und bin auch sehr froh darüber, weil damit bekommt Klimaschutz jetzt endlich verbindliche Regeln, er wird praktisch Gesetz - und das ist sehr gut", sagte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) im ZDF Morgenmagazin. Schulze führte aus: "Es wird jetzt so sein: Jeder einzelne Bereich hat ein Ziel, diese Ziele werden kontrolliert und wir werden das alles so machen, dass es für die Menschen planbar ist. Man weiß, wie das in den nächsten Jahren vorwärts geht, aber auch niemand überlastet wird."