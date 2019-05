Was denn der Verkehrsminister, also Andreas Scheuer (CSU) mittlerweile vorgelegt habe, um die Klimaziele einzuhalten, will dann Sabine Leidig (Linke) wissen. Der habe ja schon ein paar Vorschläge gemacht. Sie sei "ganz zuversichtlich", dass der Verkehrsminister mitzieht. Und was wird aus dem geplanten Gebäudeenergiegesetz, fragt Lorenz Gösta Beutin (Linke)? Wird gerade zwischen den Ministern abgestimmt, so Schulze. Und wie will sie konkret die Digitalisierung nachhaltiger gestalten, will Dieter Janecek (Grüne) wissen? Das sei erst einmal eine Diskussionsgrundlage.