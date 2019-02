Insekten verdienen Schutz durch ein eigenes Gesetz, sagt Schulze.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will den Insektenschutz in Deutschland gesetzlich festschreiben. Das Vorhaben ist Teil einer konkretisierten Fassung des "Aktionsprogramms Insektenschutz".



Mit dem Programm will die Bundesregierung dem Insektensterben entgegenwirken. Das geplante Gesetz soll verbindliche Vorgaben machen, mit Änderungen im Pflanzenschutzrecht, im Naturschutz-, Dünge- und Wasserrecht. "Wir Menschen brauchen die Insekten", sagte Schulze der "Bild am Sonntag".