Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin für Umwelt. Archivbild

Quelle: Paul Zinken/dpa

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will der Vernichtung von Produkten vor allem durch Online-Händler einen Riegel vorschieben. "Neuwertige Waren einfach wegschmeißen, einfach verbrennen, so kann man mit den Ressourcen nicht umgehen", sagte sie. Dies betreffe etwa Modeartikel oder Elektronik.



Zugleich appellierte sie an die Verbraucher, "ob es für die Umwelt wirklich gut ist, viele Artikel zu bestellen und die Hälfte dann wieder zurückzusenden". Zuvor hatte das Kabinett einen Gesetzentwurf dazu beschlossen.