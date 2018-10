Ein nachgerüsteter SCR-Katalysator am Unterboden eines Autos. Quelle: Marijan Murat/dpa

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) pocht vor Verhandlungen zu möglichen Diesel-Fahrverboten auf Hardware-Nachrüstungen. Diese seien die effektivste Maßnahme für bessere Luft in Städten, wie ein Sprecher Schulzes in Berlin sagte. Es gehe darum, die Nachrüstungen so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen.



Dazu fehlen aber Zusagen der Hersteller. Die Bundesregierung fordert, dass diese die komplette Finanzierung der Nachrüstungen übernehmen. Die Autobauer weigern sich bisher.