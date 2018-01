Im Verkehrssektor hat die Bundespolitik bislang versagt. Der Fahrzeugbestand in Deutschland nimmt jährlich um rund eine Million Fahrzeuge zu. Folge: Die Treibhausgasemissionen liegen heute höher als 1990. In vielen Städten werden immer höhere Feinstaubwerte gemessen. Zudem nimmt auch der Straßenverkehrslärm zu und belästigt mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Eine generelle Regelung zum Schutz vor Straßenverkehrslärm gibt es in Deutschland nicht. 2018 muss ein ganzheitliches Mobilitätsgesetz in Angriff genommen werden. Dazu gehört eine Quote für Elektroautos sowie die Schaffung eines Marktes von E-Autos. Daneben ist ein festes Ausstiegsdatum für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren unverzichtbar, um Herstellern wie Verbrauchern Planungssicherheit zu geben.

Bildquelle: Lino Mirgeler/dpa