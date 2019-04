Polizisten in London tragen einen Aktivisten weg. Archivbild

Quelle: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Die britische Polizei hat seit Montag rund 390 Umweltaktivisten in London festgenommen. Darunter seien einige, die sich mit einer speziellen Substanz an Züge und Gartenzäune geklebt hatten, hieß es. Andere demonstrierten mit Sitzblockaden auf Straßen und Brücken für mehr Klimaschutz.



Der Aufruf zu den Aktionen kommt von der internationalen Bewegung Extinction Rebellion (Rebellion gegen die Auslöschung). Sie will die Risiken des Klimawandels minimieren und einen ökologischen Kollaps verhindern.