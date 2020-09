Der EM-Pokal auf einem Podest.

Quelle: Christian Charisius/dpa/Archiv

52 Spiele an zwölf Orten auf zwei Kontinenten: Spieler und Fans müssen bei der Fußball-EM 2020 so weite Wege zurücklegen wie bei keinem Turnier zuvor. Der europäische Fußballverband will mit den in Europa verstreuten Austragungsstätten das 60-jährige EM-Jubiläum feiern, doch Kritiker sehen darin ein ökologisches Desaster.



Ein polnischer Fan beispielsweise muss 6.000 Kilometer in zehn Tagen reisen, um allein die Gruppenspiele seiner Mannschaft zu sehen: nach Dublin, weiter nach Bilbao und zurück nach Dublin.