Danz neu sind Haftungsklagen im Umweltschutz nicht. In Deutschland beschäftigt sich das Oberlandesgericht Hamm mit der Klage eines peruanischen Bauern gegen RWE, in den USA gleich mehrere Gerichte mit Prozessen von Städten gegen Großkonzerne. Ihnen allen ist eines gemein: die Überzeugung, dass die, die auf Kosten des Weltklimas Geschäfte machen, finanziell an den Folgekosten beteiligt werden sollten.