Ministerin Julia Klöckner (Archiv).

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

In der Debatte um die Zukunft der EU-Agrarförderung hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vor einer Verschlechterung des Umweltschutzes gewarnt. "Was wir nicht wollen, ist ein Umweltstandard-Dumping innerhalb der EU", sagte Klöckner beim Treffen mit ihren EU-Kollegen in Brüssel.



Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, den EU-Staaten mehr Freiheiten einzuräumen. Die Staaten sollen nationale Pläne erstellen, die von der Kommission genehmigt werden müssten.