Demonstranten vor dem Haus, in dem die Arbeitsgruppe beraten hat.

Quelle: Soeren Stache/dpa

Umweltverbände haben sich enttäuscht über die Ergebnisse in der von der Regierung eingesetzten Arbeitsgruppe für Klimaschutz im Verkehr geäußert. Man bedauere, dass es in der Sitzung nicht möglich gewesen sei, sich einvernehmlich auf ein konkretes und wirkungsvolles Maßnahmenpaket zu verständigen, hieß es in einer Stellungnahme.



Die Arbeitsgruppe sei aktuell "weit davon entfernt", konkrete Vorschläge für eine Verringerung der Treibhausgasemissionen von 40 bis 42 Prozent bis 2030 vorzulegen.