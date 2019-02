Häftlinge werden auf die Gefängnisinsel gebracht.

Quelle: Eduardo Verdugo/AP/dpa

Mexikos Regierung hat angekündigt, eine Gefängnisinsel in ein Umweltzentrum umzuwandeln. Die Haftanstalt auf der Isla Madre werde zu einem Ort für Kultur, Natur und Lernen über die Umwelt, sagte Präsident Andres Manuel Lopez Obrador. Von den rund 600 verbliebenen Insassen würden 200 entlassen und der Rest in andere Gefängnisse verlegt.



In der Haftanstalt sind Insassen untergebracht, für die keine hohen Sicherheitsstandards gelten. Ein Teil von ihnen lebt dort sogar mit ihren Familien.