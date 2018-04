George Soros (l) und Viktor Orban. Quelle: Nicolas Armer/dpa

Die Stiftung des ungarischstämmigen US-Milliardärs George Soros schließt Medienberichten zufolge ihr Büro in Budapest und will stattdessen eine Filiale in Berlin eröffnen. Der Umzug sei für den Sommer geplant, berichtete die österreichische Zeitung "Die Presse".



Soros unterstützt mit seinem Geld Bemühungen, liberale Werte und das Streben nach offenen Grenzen in Osteuropa stärker zu verankern. Er gilt als großer Kritiker von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban.