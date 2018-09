heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Der UN-Sicherheitsrat hat eine Abstimmung über eine mögliche Waffenruhe in Syrien erneut verschoben. Der Rat wolle nun an diesem Samstag über eine Resolution abstimmen, sagte der schwedische UN-Botschafter Olof Skoog nach stundenlangen, ergebnislosen Beratungen in New York. "Ich bin extrem frustriert", sagte Skoog.



Die USA beschuldigten Russland. UN-Botschafterin Nikki Haley bezeichnete es als "unglaublich, dass Russland eine Abstimmung über eine Waffenruhe verzögert".