Nach Anschlägen von Rechtsextremisten auf Gläubige will UN-Generalsekretär Antonio Guterres religiöse Stätten besser schützen. "Unsere Welt ist geplagt von einem Anstieg des Antisemitismus, des Hasses gegen Muslime, von Angriffen gegen Christen und andere religiöse Gruppen", sagte Guterres in New York.



Der UN-Chef stellte einen Aktionsplan zum Schutz religiöser Einrichtungen vor. Gebetshäuser rund um die Welt müssten sichere Orte der Reflexion und des Friedens sein und nicht des Terrors.