Chlor ist ein chemisches Element, das normalerweise gasförmig vorkommt. Es reagiert mit extrem vielen anderen Elementen und Verbindungen. Deshalb kommt es in der Natur nicht in Reinform sondern immer als Chlorverbindung vor. Chlor ist giftig. Wird es eingeatmet reizt es die Schleimhäute stark, weil das Chlorgas mit der Feuchtigkeit der Schleimhäute reagiert und Säuren bildet. Wird Chlorgas länger eingeatmet, kommt es zu Bluthusten, Atemnot und schließlich zum Tod.



Als Waffe wurde Chlorgas erstmals im ersten Weltkrieg 1915 in der Nähe von Ypern in einer Flandernschlacht eingesetzt. Da Chlor schwerer als Luft ist, sammelt es sich am Boden und strömt zum Beispiel in Kellerräume, in denen bei Luftangriffen die Zivilbevölkerung oft Schutz sucht. In Syrien wurde Chlorgas in den vergangenen Jahren öfter in sogenannten Fassbomben abgeworfen. Diese Methode ist ohne großen technischen Aufwand anwendbar: Die Fässer platzen beim Aufprall auf den Boden und das Gas strömt aus.