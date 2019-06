Rettung eines Kindes nach einem Luftangriff in Syrien.

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Wachsende Brutalität bei den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen in Syrien bringen Zivilisten nach UN-Angaben an den Rand einer humanitären Katastrophe. Hunderttausende Menschen seien in Nordwestsyrien vertrieben worden, berichtete die UN-Nothilfekoordinatorin für Syrien, Najat Rochdi.



"Drei Millionen Menschen in Idlib brauchen Schutz", sagte sie. Zudem appellierte sie an die Staatengemeinschaft, eine Lösung für die Frauen und Kinder im Lager Al-Hol in Nordostsyrien zu finden.