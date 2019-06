Eine der tödlichsten Drogenkrisen erleben den Angaben zufolge die USA und Kanada. In den USA starben 2017 laut Bericht 70.000 Menschen an einer Überdosis, allein 47.600 an einer Überdosis von Opioiden. Dort seien die Substanzen sehr leicht verfügbar. Der umfangreiche Zugang zu Schmerztabletten ohne dringende Notwendigkeit sei einer der Gründe, warum nun Millionen von Menschen abhängig von Opioiden seien, meint Angela Me.