Zwischen Januar und September 2017 habe Pjöngjang durch verbotene Exporte fast 200 Millionen US-Dollar (rund 160 Millionen Euro) eingenommen, heißt es in einem am Freitag (Ortszeit) bekannt gewordenen Expertenbericht an den UN-Sicherheitsrat. Dabei geht es unter anderem um Kohle und Eisen. In dem Bericht, über den US-Medien sowie mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend berichten, werden auch mutmaßliche Rüstungslieferungen an Syrien und Myanmar aufgeführt.