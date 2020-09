Zerstörte Gebäude in Kabul.

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa/Archivbild

Auch im vergangenen Jahr sind über 10.000 Zivilisten in Afghanistan Opfer der andauernden Konflikte und Anschläge geworden. Mehr als 3.400 Bürger starben und knapp 7.000 weitere wurden verletzt, wie die UN-Mission in Afghanistan (Unama) in einem Bericht mitteilte.



Dem Bericht zufolge gehen rund 62 Prozent der Opfer auf das Konto militanter Gruppen wie der Taliban oder der Terrormiliz Islamischer Staat. Etwas mehr als jedes vierte zivile Opfer wurde in Angriffe von Pro-Regierungs-Truppen verwickelt.