Der Plastikmüll in den Ozeanen ist ein gravierendes Problem.

Quelle: Nic Bothma/EPA/dpa

Um die Umwelt steht es einem UN-Bericht zufolge so schlecht, dass die Gesundheit der Menschen bedroht wird. "Entweder wir verbessern den Umweltschutz drastisch, oder Millionen von Menschen werden in Asien, dem Nahen Osten und in Afrika bis Mitte des Jahrhunderts vorzeitig sterben", heißt es in der Studie.



Infektionen, die gegen Antibiotika resistent sind, werden demnach die größte Todesursache sein. Der Bericht nennt auch das "Massenaussterben von Arten" durch Plastikmüll in den Ozeanen.