Sicherheitskraft in Kabul. Archivbild Quelle: Rahmat Alizadah/XinHua/dpa

Im Konflikt zwischen den Taliban und der Regierung in Afghanistan sind nach UN-Angaben in den ersten drei Monaten des Jahres mehr Zivilisten getötet worden als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt habe es 763 zivile Todesopfer gegeben (2017: 715), heißt es in dem UN-Bericht.



Zwischen Anfang Januar und Ende März wurden weitere 1.495 Zivilisten verletzt. Hauptgrund für zivile Todesopfer seien Selbstmordanschläge. Kämpfe am Boden seien die zweithäufigste Ursache, gefolgt von gezielten Tötungen.