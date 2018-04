Nikki Haley bestätigt die Budget-Kürzung für Blauhelm-Einsätze. Quelle: Un Photo/Manuel Elias/GA Hall/dpa

Die USA wollen in Zukunft weniger Geld für die Friedensmissionen der UN-Blauhelme ausgeben. Der US-Anteil werde in Zukunft bei 25 Prozent liegen, sagte Nikki Haley, Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York. Bislang steuerte Washington etwas mehr als 28 Prozent zum Budget bei.



Trump hatte diese Kürzung bereits in einem im Februar vorgelegten Etatentwurf gefordert. Die Kürzungen wurden vom Kongress für das vor wenigen Tagen beschlossene Haushaltsgesetz übernommen.