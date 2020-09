UN-Generalsekretär Antonio Guterres (Archiv)

Quelle: Mark Garten/United Nations /dpa

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich wütend über die geringen Fortschritte nach der Libyen-Konferenz in Berlin gezeigt. "Ich bin zutiefst frustriert über das, was in Libyen passiert, es ist ein Skandal", sagte Guterres.



Es würden noch immer Flugzeuge mit Kampfgerät ankommen: Lieferungen aus den Emiraten und Ägypten, Truppen aus der Türkei, Söldner aus dem Sudan und Angehörige einer privaten russischen Militärfirma. Auch die vereinbarte Feuerpause sei verletzt worden.