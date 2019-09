UN-Chef Guterres hat im Klima sein zentrales Thema gefunden.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich zufrieden mit dem von ihm einberufenen Klima-Sonder-Gipfel in New York gezeigt. "Heute in dieser Halle hat die Welt klare Handlungen und konkrete Initiativen gesehen", sagte er zum Abschluss. 77 Länder - viele davon Industriestaaten - hätten sich zum Ziel der Klima-Neutralität im Jahr 2050 bekannt.



Auch hätten 70 Länder angekündigt, ihren nationalen Beitrag zu erhöhen. Mehr als 100 Unternehmenschefs hätten sich zudem dazu verpflichtet, ihre Firmen ökologischer auszurichten.