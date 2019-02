Die USA und andere westliche Staaten zögern, aus dem Fall Khashoggi Konsequenzen für ihr Verhältnis zu Riad zu ziehen. Wirtschaftlich und politisch steht für sie viel auf dem Spiel. Beispiel Öl: Saudi-Arabien ist der weltgrößte Ölexporteur und liefert allein eine Million Barrel pro Tag an die USA. Washington setzt auf Riad, um nach Inkrafttreten der neuen US-Sanktionen gegen den Iran im November den Rückgang der iranischen Ölexporte auszugleichen. Würden die USA nun wegen Khashoggi Sanktionen gegen Riad verhängen, könnte das Königreich im Gegenzug seine Ölausfuhr reduzieren und damit die Preise in die Höhe treiben.



Wie der Energieexperte Jean-Francois Seznec bemerkt, würde dies aber Saudi-Arabiens "Image als verlässlicher Lieferant komplett zerstören". Sollte Saudi-Arabien noch weitergehen und für Öllieferungen statt Dollar den chinesischen Yuan verlangen, würde dies "die gesamte Weltwirtschaft destabilisieren und die USA zwingen, drastische Maßnahmen zu ergreifen", die bis zu einem Führungswechsel in Riad reichen könnten, sagt Seznec.



Zahlreiche wichtige Wirtschaftsvertreter hatten jüngst schon ihre Teilnahme an der Investorenkonferenz "Future Investment Initiative" in Riad abgesagt, bei der Kronprinz bin Salman seine ehrgeizigen wirtschaftlichen Reformpläne in Szene setzen wollte. Auch US-Finanzminister Steven Mnuchin zog seine Zusage für das "Wüsten-Davos" zurück.