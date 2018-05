- Ein Flugzeug ließ am 4. April zwischen 6.30 und 7.00 Uhr morgens Munition über Chan Scheichun fallen.

- Der Krater entstand an diesem Morgen und wurde durch die Wucht und hohe Geschwindigkeit einer Bombe erzeugt.

- Die Zahl der betroffenen Menschen und der Nachweise von Sarin an dem Krater zehn Tage später deuten darauf hin, dass eine große Menge des Giftgases freigesetzt wurde. Dies steht im Einklang damit, dass das Sarin über eine Chemiebombe aus der Luft verbreitet wurde.

- Die Symptome der Opfer, ihre Behandlung und das Ausmaß des Vorfalls stimmen mit den Auswirkungen einer groß angelegten Vergiftung mit Sarin überein.

- Sarinproben aus Chan Scheichun haben ergeben, höchstwahrscheinlich mit Ausgangsstoffen hergestellt worden zu sein, die zum ursprünglichen chemischen Bestand Syriens gehörten.

(Quelle: ap)