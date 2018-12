Um nach Europa zu kommen, setzen Migranten ihr Leben aufs Spiel.

Vor der Küste Libyens sind nach Informationen des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in den vergangenen Tagen bei mehreren Unglücken mehr als 200 Menschen ertrunken. Das sagte UNHCR-Sprecher William Spindler in Genf. Die Retter hätten die Zahlen nach Angaben von Überlebenden gemacht. Mehrere Leichen seien geborgen worden.



Am Dienstag seien ein Holzboot mit etwa 100 Menschen an Bord und ein Gummiboot mit 130 Menschen gesunken. Fischer hätten nur 60 der Bootsinsassen retten können.