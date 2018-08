Migranten sitzen auf einem übervollen Schlauchboot im Mittelmeer. Quelle: Lena Klimkeit/dpa

"Es ist die tödlichste Seereise, die ein Flüchtling antreten kann. Es ist an der Zeit, Alarm zu schlagen": Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk ist das Mittelmeer die gefährlichste Fluchtroute. Seit Jahresbeginn sind dort 1.511 Flüchtlinge ertrunken.



Über 62.300 Menschen haben laut offizieller Statistik in diesem Jahr das Mittelmeer überquert. Das sind zwar halb so viel wie im Vorjahr. Dennoch sind deutlich mehr Flüchtlinge auf dem Mittelmeer gestorben.