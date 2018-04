Bundesaußenminister Maas bei den Vereinten Nationen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Außenminister Heiko Maas hat den Vereinten Nationen versichert, dass Deutschland sich weiter mit einem starken finanziellen und militärischen Beitrag an UN-Friedensmissionen beteiligen wird. "Friedenssicherung wird nur so effektiv sein, wie wir bereit sind sie zu machen", sagte er in einer Rede im UN-Sicherheitsrat in New York.



Deutschland bewirbt sich für die Jahre 2019 und 2020 für einen Sitz im Sicherheitsrat. Nur drei Länder zahlen mehr Geld in den UN-Haushalt ein als Deutschland.