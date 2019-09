Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor den UN.

Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich vor den Vereinten Nationen für einen starken Multilateralismus ausgesprochen. "Ich glaube nicht, dass wir die Krisen lösen können, indem wir nach innen schauen", sagte Macron vor der UN-Vollversammlung in New York.



Er glaube an Patriotismus und Souveränität, aber nicht an Isolationismus. Ein "starker Multilateralismus" müsse neu erfunden werden, forderte Macron. Damit positionierte er sich erneut entgegengesetzt zu US-Präsident Donald Trump.