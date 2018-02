Die Regierung in Ankara will Assad zwar entmachten, hat sich aber bisher darauf konzentriert, in Syrien gegen die YPG und die IS-Terrormiliz vorzugehen. Doch durch die Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen YPG und regierungstreuen Kräften beim Kampf um Afrin wurden die Karten wieder neu gemischt. Die YPG wurde im Kampf gegen den IS zudem von den USA unterstützt, was die Beziehung zum NATO-Partner Türkei belastet.