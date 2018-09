Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte, es sei wichtig, dass nun ein offener Dialog für eine demokratischere Zukunft eingerichtet werde, der zur Beschleunigung wesentlicher Reformen animiere. Die EU sei bereit, diesen Prozess zu begleiten. UN-Generalsekretär António Guterres rief zu Ruhe und Zurückhaltung im Land aufgerufen. Die neuen politischen Führungspersönlichkeiten müssten den Menschen zuhören, ließ Guterres über einen Sprecher am Dienstag (Ortszeit) in New York erklären. Der Dialog sei ein Eckpfeiler jeder Regierung und müsse auf jedem Kontinent und in jedem Land geführt werden.