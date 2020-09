UN-Generalsekretär Antonio Guterres.

Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa/Archivbild

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ausgesprochen. Die Benachteiligung von Frauen "sollte uns alle im 21. Jahrhundert beschämen, weil sie nicht nur inakzeptabel, sondern auch dumm ist", sagte er auf einer Veranstaltung der "New School University" in New York.



Die Diskriminierung von Frauen sei nach wie vor weltweit ein großes Problem. "Das 21. Jahrhundert muss das Jahrhundert der Gleichberechtigung sein", forderte Guterres.