UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat einen sofortigen Stopp der Gewalt in Nicaragua gefordert. Es sei nicht akzeptabel, dass es Tote gebe, sagte Guterres. Zudem müsse der Friedensdialog in Nicaragua wieder aufgenommen werden, um die Krise zu lösen.



Bislang hatte sich Guterres noch nicht so ausdrücklich zu dem Konflikt in Nicaragua geäußert. Bei Zusammenstößen zwischen regierungsnahen Paramilitärs und Regierungsgegnern kamen laut Menschenrechtlern mehr als 300 Menschen ums Leben.