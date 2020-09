Konkret bemängelte der UN-Generalsekretär unter anderem die ungleiche Repräsentanz von Männern und Frauen in technischen Berufen, an Universitäten und in Start-Ups. Zudem käme weltweit auf drei männliche Abgeordnete in den Parlamenten nur eine Frau. Guterres beklagte auch einen täglichen Sexismus, dem Frauen ausgesetzt seien. Zugleich würden Frauen "als Opfer auch noch dafür verantwortlich gemacht".