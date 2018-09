1. Chruschtschow und der Schuh: Eine der wohl bekanntesten UN-Legenden. 1960 soll der damalige Regierungschef der Sowjetunion, Nikita Chruschtschow, mit einem Schuh auf das Podest vor ihm gehauen haben, aus Protest gegen eine Diskussion über die mögliche Unabhängigkeit osteuropäischer Satelliten-Staaten. Allerdings bezweifeln manche UN-Experten, dass der Vorfall wirklich so passiert ist.



2. Netanjahu und die Cartoon-Bombe: 2012 sprach Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor der Vollversammlung über die vom Iran ausgehende Gefahr - und wo Israels nicht zu überschreitende rote Linien liegen. Um seinen Punkt zu unterstreichen, hielt er ein Bild von einer Bombe hoch, durch die eine rote Linie lief. Im Internet erntete er viel Spott, denn das Bild erinnerte an eine Cartoon-Bombe aus einem Comic-Heft.



3. Gaddafi und sein Zelt: Der libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi reiste gerne mit seinem eigenen Beduinen-Zelt nach New York. 2009 fand er in der Millionenmetropole allerdings keinen Ort, um es aufzustellen. Gaddafi wollte sich ein Anwesen vom heutigen US-Präsidenten Trump in New Jersey mieten, doch auch der verbot ihm, dort sein Zelt aufzustellen.



4. Chavez, Bush und der Teufel: 2006 sprach der venezolanische Präsident Hugo Chavez vor der Vollversammlung - und begann mit einer Attacke auf US-Präsident George W. Bush, der am Vortag seine Rede gehalten hatte. "Der Teufel war gestern hier - und es riecht immer noch nach Schwefel."



5. Lang, länger, Fidel Castro: So gut wie jeder überzieht bei der Generaldebatte die vorgegebenen 15 Minuten Redezeit, das hat schon Tradition. US-Präsident Barack Obama sprach meistens rund eine Dreiviertelstunde, Libyens Machthaber Gaddafi brachte es 2009 auf 96 Minuten - aber den Rekord hält der inzwischen verstorbene kubanische Machthaber Fidel Castro: 269 Minuten redete er 1960.



