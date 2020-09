Zuvor hatte Aung San Suu Kyi die Möglichkeit eingeräumt, dass einzelne Soldaten ihres Landes Kriegsverbrechen gegen die muslimische Rohingya-Minderheit begangen haben könnten. Das geht aus einem Text hervor, den die Friedensnobelpreisträgerin am Donnerstag in der "Financial Times" veröffentlichte.