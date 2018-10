Der IGH (französisch Cour internationale de Justice, CIJ; englisch International Court of Justice, ICJ) ist die oberste Rechtsinstanz der Vereinten Nationen. Das "Weltgericht" in Den Haag kann in Streitfragen zwischen Staaten auf der Grundlage des Völkerrechts entscheiden. Voraussetzung ist, dass die betroffenen Länder die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs akzeptiert haben. Zudem erstellt das Gericht auf Antrag der Vereinten Nationen Gutachten zu zwischenstaatlichen oder internationalen Streitfragen.



Der IGH ist die Nachfolge-Instanz des 1922 vom Völkerbund gegründeten Ständigen Internationalen Gerichtshofs. Die 15 Richter des IGH werden von der UN-Vollversammlung und dem Sicherheitsrat für jeweils neun Jahre gewählt.



Seit seiner Gründung 1946 wurde der IGH mehr als 150-mal angerufen. Urteile des "Weltgerichtes" sind für die beteiligten Prozessparteien rechtlich bindend. Kritiker beklagen allerdings, dass dem IGH keine Machtmittel zur Durchsetzung seiner Urteile zur Verfügung stehen. Rechtsgutachten haben von vornherein lediglich Empfehlungscharakter. Allerdings können auch sie zu entsprechenden Resolutionen der UN-Vollversammlung führen und damit eine gewisse politisch-moralische Wirkung entfalten.



Quelle: dpa