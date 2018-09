Bei einem Luftangriff zerstörtes Gebäude im Jemen. Archivbild Quelle: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa

Im Kampf um die strategisch wichtige Hafenstadt Hudaida in Jemen hat UN-Vermittler Martin Griffiths bei seinem Besuch in dem Bürgerkriegsland keinen Durchbruch erzielt.



"Wir werden nicht erlauben, die Stadt und den Hafen von Hudaida zu übergeben, sagte ein Sprecher der Huthi-Rebellen, nachdem Griffiths sie um eine friedliche Übergabe gebeten hatte. Über den Hafen in der Stadt laufen mehr als 70 Prozent der dringend benötigten humanitären Hilfe für den von den Huthis beherrschten Norden.